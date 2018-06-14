Сбитый Ил-76: суд обязал Минобороны выплатить потерпевшим 19,5 млн грн

Суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны Украины о возмещении морального ущерба в деле о сбитом самолете Ил-76 на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

По его словам, суд обязал Минобороны выплатить потерпевшим 500 тысяч гривень по каждому из 39 исков. Общая сумма компенсации составляет 19,5 млн гривень.

Лысенко также напомнил, что обвиняемый в этом деле генерал-майор Виктор Назаров подал апелляционную жалобу и добился проведения повторной экспертизы обстоятельств катастрофы самолета.

«Проведение экспертизы продолжается. После получения соответствующего заключения, рассмотрение уголовного производства будет продолжено», – написал Андрей Лысенко.

Напомним, сегодня четвертая годовщина катастрофы самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит боевиками. Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали ответственным за смерть военных, сейчас находится на свободе – он подал апелляцию и внес залог в размере 97 тысяч гривень.

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