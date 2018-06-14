СБУ установила, кто совершил теракт в Мариуполе против полковника контрразведки

Служба безопасности Украины 13 июня завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту теракта в Мариуполе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ Александр Хараберюш.

Об этом в четверг, 14 июня, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации «ДНР», действуя по их указаниям и инструкциями, 31.03.2017 прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Удостоверившись, что А. Хараберюш сел за руль указанного автомобиля и начал движение, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Как отмечается, мотивами совершения теракта было прекращение эффективного выполнения пострадавшим служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью – устрашения населения Донецкой области и работников правоохранительных органов.

«Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 13.06.2018 обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявили правоохранители.

Кроме того, отмечается, что досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта продолжается.

Напомним, 31 марта 2017 года в 8.35 в центре Мариуполя взорвался автомобиль, за рулем которого находился заместитель начальник контрразведки СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш. 2 апреля Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом «За мужество» полковника Хараберюша.

31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Одессе задержали человека, которого подозревают в убийстве заместителя начальника контрразведки Службы Безопасности Украины в Донецкой области Александра Хараберюша.

1 ноября сотрудники Службы безопасности Украины установили ответственного за убийство Хараберюша, им оказался боевик по прозвищу «Ленин», руководящий Центром специальных операций так называемого МГБ (министерстве государственной безопасности) ДНР, созданного под кураторством российских спецслужб.

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