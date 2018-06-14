СБУ стоит бороться с терроризмом, а не экономическими преступлениями, – Мингарелли

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Служба безопасности Украины не должна оказывать правоохранительные функции как таковые, а сосредоточиться на задачах контрразведки и противодействия терроризму.

Об этом он сказал в четверг во время дискуссии на пятой встрече парламентско-гражданской платформы в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«СБУ должна сосредоточиться только на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательной деятельности и противодействии терроризму», – сказал Мингарелли.

Он добавил, что СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции, особенно в отношении борьбы с экономической преступностью».

По убеждению главы представительства ЕС, украинская спецслужба не должна заниматься расследованием такого вида преступлений.

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