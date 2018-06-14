Россия шокировала Европарламент, определив столицу Чечни базой на ЧМ-2018

В Европейском парламенте шокированы выбором Грозного (Чечня) в качестве тренировочной базы на время Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Об этом в четверг, 14 июня, сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Езвяк в своем микроблоге лозе на Twitter.

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that in Grozny #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 июня 2018 г.



Журналист опубликовал письмо с подписями 36 депутатов в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. В письме говорится, что депутаты шокированы выбором Грозного, где на время ЧМ-2018 должна базироваться футбольная сборная Египта.

Кроме того, депутаты призывают Инфантино использовать свое влияние для освобождения правозащитника Оюба Титиева, который содержится в СИЗО за хранение наркотиков. Российские правоохранители якобы изъяли у него 180 граммов марихуаны, передает «Неделя».

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