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четверг, 14 июня, 2018, 18:15 Мир
Россия шокировала Европарламент, определив столицу Чечни базой на ЧМ-2018

В Европейском парламенте шокированы выбором Грозного (Чечня) в качестве тренировочной базы на время Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Об этом в четверг, 14 июня, сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Езвяк в своем микроблоге лозе на Twitter.


Журналист опубликовал письмо с подписями 36 депутатов в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. В письме говорится, что депутаты шокированы выбором Грозного, где на время ЧМ-2018 должна базироваться футбольная сборная Египта.

Кроме того, депутаты призывают Инфантино использовать свое влияние для освобождения правозащитника Оюба Титиева, который содержится в СИЗО за хранение наркотиков. Российские правоохранители якобы изъяли у него 180 граммов марихуаны, передает «Неделя».

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ЕвропарламентРоссиябойкот ЧМ-2018
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2018-06-14 19:17 :38