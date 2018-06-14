Россия не согласилась на предложение Украины о создании зон безопасности на Донбассе, – Олифер

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе не согласилась на предложения Украины относительно выполнения безопасного блока Минских соглашений.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Прежде всего речь идет о прекращении огня; отвод тяжелых видов вооружений; создание в районе населенного пункта Кальмиуское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всесторонний и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО», – написала она.

Олифер добавила, что Украина также внесла предложение о создании зон безопасности вдоль подконтрольной боевикам участка украинско-российской границы.

«Однако они (предложения – ред.) категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной», – подчеркнула она.

Кроме того, Олифер отметила, что Украина готова к компромиссам для освобождения заложников, удерживаемых Россией и боевиками самоназваных «ДНР» и «ЛНР».

Также она рассказала, что боевики сорвали ремонтные работы компании «Vodafone Украина» на неподконтрольной территории.

«Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивой мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения», – резюмировала Олифер.

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