Россия готовится к региональной войне, – Мирослав Гай

Россия активно вносит изменения в законодательство для новой широкой агрессии со своей стороны.

Об этом сказал офицер запаса, заместитель председателя Совета резервистов при Генеральном штабе Мирослав Гай в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Российская Федерация в течение последних лет планомерно готовится к продолжению агрессивных действий и возможной региональной войне. В этом году они проводят уже не первое военное обучение. Так, в прошлые годы были «Кавказ-2016», «Запад-2017». Сейчас проводят массовые учения с авиацией, а летом этого года будут проводить и другие сборы», – подчеркнул Мирослав Гай.

Он заверил, что Генеральный штаб знает о планах России по размещению до конца года четырех армий возле украинских границ и строительство баз и переброски техники.

«Означает ли это войну? По факту война на Украине продолжается, но будут ли это какие-то полномасштабные действия – неизвестно. И здесь главный вопрос в том, как отреагирует Украина и ее союзники на такие шаги России, каким будет дипломатическое и политическое давление, какие у них будут силы и средства, а в частности финансовая поддержка», – пояснил военный.

Впрочем, констатирует гость программы, доподлинно известно, что Россия уже изменила и продолжает вносить изменения в законодательство, учитывая возможную агрессию.

«По новому закону РФ позволит солдатам срочной службы участвовать в краткосрочных операциях за рубежом. Также сменили руководство администраций вокруг наших границ, изменили законодательство относительно мобилизации.

Поэтому мы должны понимать, что идет настоящая война. Путин на прошлой неделе откровенно сказал, что они видят возможность лишения Украины своей государственности и переводят экономику России на военные рельсы», – подчеркнул Мирослав Гай.

Читайте также: Угроза масштабного вторжения Путина в Украину существует: Эксперт назвал опасную дату

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.