Романа Сущенко посетит украинский консул

Общественный защитник журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин и украинский консул Геннадий Брескаленко посетят украинца в московском СИЗО на следующей неделе.

Об этом сообщает Укринформ.

«На следующей неделе Романа Сущенко посетит консул Украины в Москве. И я также – на следующей неделе. Поговорим, в частности, об ожидаемом приезде украинского омбудсмена (Людмилы, – ред.) Денисовой», – сказал Фейгин.

Отметим, что по сообщению Прямого канала, госпожа Денисова прибыла в Москву 14 июня.

Накануне Президент Порошенко подтвердил – омбудсмен Людмила Денисова уехала в Россию, чтобы посетить украинцев-политзаключенных Кремля.

Как известно, собственного корреспондента информационного агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Вечером 2 октября российские СМИ сообщили, что Сущенко держат в СИЗО «Лефортово» и обвиняют в «шпионаже». Наказание по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») предусматривает до 20 лет лишения свободы. 27 марта в Московском городском суде начались предварительные слушания по делу Романа Сущенко. Журналист вину не признал в полном объеме.

4 июня Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима. МИД Украины выразил протест России в связи с незаконным приговором Роману Сущенко и требует его освобождения. Общественный защитник журналиста Марк Фейгин заявил, что приговор Сущенко может оспариваться полгода.

5 июня Марк Фейгин подал жалобу на решение Московского городского судущодо приговора Сущенко.

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