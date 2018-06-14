Проведение ЧМ в России – это политика, но в трансляции самих матчей ее нет, – экс-нардеп

Если в трансляции футбольных матчей Чемпионата мира будут определенные элементы пропаганды, что вызывает сомнения, поскольку у ФИФА есть четкие требования к трансляциям, это можно нивелировать уровнем комментаторов.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал народный депутат (VII) Игорь Мирошниченко.

«Не смотреть Чемпионат мира по телевизору, независимо от того, где он происходит – это как назло кондуктору купить билет и пойти пешком. Сама трансляция матчей не является пропагандой. Если элементы пропаганды будут в трансляции, в чем я сомневаюсь, ведь ФИФА имеет определенные требования к трансляторам, это можно нивелировать уровнем комментаторов», – убежден Игорь Мирошниченко.

Другое дело, что несколько смущает телеканал, который будет транслировать Чемпионат мира-2018 в Украине («Интер» - ред.).

«Но трансляция футбольного поединка – это не пропаганда. Что касается игры Саудовской Аравии, Египта, Испании – нет никаких проблем. Более того, когда мы посмотрим на матч России, которая «влетит» египтянам – это будет лучшая пропаганда для нас», – шутит экс-нардеп.

Он выразил надежду, что в таком случае вся Украина объединится в едином порыве, чтобы «насолить» России хотя бы в этом плане.

«Для меня Россия всегда была врагом. Еще работая журналистом, я часто со своими коллегами спорил, потому что я никогда за Россию не болел. Так сложилось, что я учил историю. Даже в советские времена, когда играла сборная СССР по хоккею, я за нее не болел», – рассказывает политик.

Он убежден, что украинцы должны осознать, что Россия – извечный враг и останется им даже после нашей победы в войне.

«Но в трансляции футбола нет никакой политики. Проведение чемпионата в России – это политика. В трансляции самих матчей ее нет», – заверил Игорь Мирошниченко.

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