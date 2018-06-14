Получить разрешение на постоянное проживание в Австралии смогут знающие английский язык

Правительство Тернбулла может ввести тестирование на знание английского языка как обязательное требование для получения разрешения на постоянное проживание в Австралии.

Об этом сообщает информационный Укринформ.

«Это станет сильным стимулом изучать язык, поскольку получение права на постоянное проживание является важнейшей целью для многих», – отметил министр гражданства Алан Тадж.

Упомянутое нововведение предлагается после неудачной прошлогодней попытки федерального правительства ввести экзамен по английскому языку как часть экзамена на гражданство, однако, по мнению многих, тестирование оказалось слишком сложным и это не было поддержано Сенатом.

Зато сейчас правительство рассматривает введение более простого разговорного тестирования, однако проходить его будут все, кто желает стать постоянным жителем Зеленого континента.

Целеустремленность австралийских чиновников в этом вопросе не случайна – по данным правительства, сегодня около одного миллиона австралийцев не разговаривают на английском и, согласно прогнозам, в течение ближайших трех лет эта цифра будет расти и достигнет отметки более миллиона.

«Это особенно важно, учитывая концентрацию неанглоязычных жителей в конкретных локациях, в основном в Мельбурне и Сиднее», – подчеркнул Алан Тадж, который не впервые отмечает важность английского для интеграции мигрантов.

Сейчас правительственная коалиция ведет переговоры с независимыми парламентариями, чтобы получить их поддержку во время голосования за изменения в законодательство о гражданстве, которые были отклонены в Сенате прошлого года.

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