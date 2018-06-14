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четверг, 14 июня, 2018, 14:53 События
Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор»

Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор». Его должны поставить в подразделения ВСУ.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Міністр оборони України Степан Полторак оглянув новий бронеавтомобіль «Новатор». Фото: facebook.com/generalpoltorak
Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор». Фото: facebook.com/generalpoltorak

«Только что осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор», продукт украинского ВПК, рассматривающийся, как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения ВС Украины», – говорится в сообщении.

Міністр оборони України Степан Полторак оглянув новий бронеавтомобіль «Новатор». Фото: facebook.com/generalpoltorak
Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор». Фото: facebook.com/generalpoltorak

Он отметил, что сейчас думают, как установить на этот автомобиль противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар».
армияСтепан Полторак
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2018-06-14 15:51 :58