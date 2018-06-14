Поеду на ЧМ в Россию как гость, а не официальный представитель, – Олег Саленко

Спорт должен быть отстраненным от политики. «Нормальным людям» к ней безразлично. Даже смешно, когда в Украине хотели отменить трансляцию Чемпионата мира.

Такие мысли в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал лучший бомбардир Чемпионата мира по футболу 1994 года Олег Саленко.

«Пока неизвестно, удастся ли мне поехать в Россию на Чемпионат мира. Возможно – только на его финальную часть. Сейчас я веду переговоры относительно этого», – рассказал Саленко.

Он заявил: готов поехать «как гость» в Санкт-Петербург, мол, спорт не должен касаться политики.

«В последнее время мы и так слишком много замесили туда политической составляющей. Уже даже ФИФА привязали к политике – со всеми взятками. Даже, когда здесь, в Украине, хотели отменить трансляции ЧМ, это уже было смешно», – убежден экс-игрок сборных Украины и России.

Ведь, по его словам, этого чемпионата ждут миллионы человек, которым интересно «что и как». Они просто хотят смотреть на выступления команд, за которые болеют.

«Это все вне политики. Я знаю, что в России успели с приготовлениями, даже вложили огромную сумму в стадионы, чтобы сделать все вовремя. Весь народ туда едет, даже с Украины – уже почти шесть тысяч человек заказали билеты», – отметил Саленко.

На вопрос же ведущего, как относится к тому, что Россия оккупировала часть украинской территории и продолжает здесь вести боевые действия, спортсмен не дал четкого ответа. Мол, «не хочет касаться политики», и не считает, что своим присутствием в России, фактически, легитимизирует все, что Кремль делает на территории нашего государства.

«У меня сын живет в Петербурге, и я сейчас веду переговоры, что поеду туда не как официальное лицо, а просто как гость. Ведь тогда – это уже совсем другое. Есть разные стороны вариантов того, что происходит. Большая часть людей – и в Петербурге, и в Казани – далека от политики, нормальным людям безразлично. Это у нас все подогревается. Но со временем все это должно закончиться», – заявил Олег Саленко.

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