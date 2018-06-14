Не вступайте в интимную связь с мужчинами «другой расы» во время ЧМ-2018 года, – призвала российский политик

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала российских женщин избегать интимных связей с иностранцами не белой расы во время Чемпионата мира по футболу.

«Даже когда русские женщины вступают в брак с иностранцами, их отношения очень часто заканчиваются плохо», – сказала Плетнева, – информирует издание Guardian.

Таким образом она отреагировала на вопрос радиостанции «Говорит Москва» о так называемых «Детях Олимпийских игр» – детях, родившихся после Летних Олимпийских игр 1980 года, когда контрацепция не была широко доступна в стране.

Этот термин использовался в советские времена для обозначения детей небелой расы, зачатых во время международных мероприятий российскими женщинами во время интимных отношений с мужчинами из Африки, Латинской Америки или Азии. Многие из этих детей столкнулись с дискриминацией.

«Мы должны рожать наших детей. Эти дети смешанной расы еще с советских времен страдали и страдают», – сказала Плетнева радиостанции «Говорит Москва».

«Это одно, если они одной и той же расы, однако совсем другое, если они разной расы. Я не националист, однако, несмотря на это, знаю, что дети страдают. Они покинутые, и остаются здесь с мамой», – сообщила она.

Плетнева сказала, что она хочет, чтобы российские граждане женились «по любви независимо от их национальности».

Другой депутат заявил, что иностранные болельщики могут принести на Чемпионат мира разнообразные болезни и заразить россиян.

В комментарии «Говорит Москва», Александр Шерин также отметил, что россияне должны быть осторожны в отношениях с иностранцами, поскольку они могут пытаться распространять во время турнира различные запрещенные вещества.

Тысячи болельщиков из 31 страны отправились в Россию на Чемпионат мира по футболу, который начнется в четверг с церемонии открытия, после которой состоится матч между командой принимающей стороны и Саудовской Аравией.

ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» не сразу ответили на просьбу прокомментировать замечания Плетнева.

Плетнева – депутат от КПРФ, номинально оппозиционной партии, поддерживающей Кремль в большинстве ключевых вопросов.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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