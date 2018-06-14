Нардеп: Часть сверхприбылей от «Роттердам+» идет на финансирование террористов

Часть сверхприбылей от схемы «Роттердам+» попадает в карманы чиновников, а часть идет на финансирование террористов.

Об этом в эфире спецпроекта «Игорь Насалик: министр зеленой энергетики» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Семен Семенченко.

Напомним, действующий министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее дважды избирался городским головой Калуша. Там же был депутатом его старший сын Максим, а родной брат – Сергей Насалик – действующий мэр Рогатина.

Насалик на должности городского председателя Калуша ввел для горожан бесплатное обеспечение лекарствами. Калуш – зона чрезвычайного экологического бедствия из-за полигона по захоронению опасного химического вещества – гексахлорбензола. За это город получает миллионные государственные дотации на закупку медтехники и лекарств. Оставалось лишь сделать, чтобы под видом реформ деньги попадали в нужный кошелек. Для этого в 2011-м все учреждения здравоохранения города и района объединили под крышей Калушской больницы, а распорядителем государственных средств на медицину стал горсовет. В тот же год он обогатил сразу на 15 млн грн «Укрмедекспорт» – ООО, который поставляет медикаменты. Это юридическое лицо создала жена министра – Гюзель Насалик, которая сейчас отношения к фирме не имеет. Ее владелица – Ольга Былив. Как стало известно журналистам из собственных источников, это кума министра Насалика.

В 2018-м «Укрмедекспорт» успел заключить на 20 млн грн соглашений. Вслед за Калушем медикаменты за средства Госбюджета начали получать жители Рогатина, где мэром является родной брат Игоря Насалика. Все это время антикоррупционный монитор победные тендеры «Укрмедекспорта» обозначают желтым и красным цветами – как такие, что могут иметь средние и высокие признаки коррупционной составляющей.

Как говорится в спецпроекте, министр топлива и энергетики, по слухам, близок к криминальным кругам Львова. Одновременно поддерживает связи и с авторитетами Восточной Украины. Поговаривают будто они и помогли Насалику организовать встречу с министром доходов и сборов так называемой ДНР. Не удивительно и то, что Игорь Насалик не поддержал торговую блокаду Донбасса и без всяких угрызений совести закупает российский уголь, за который украинцы в итоге рассчитываются, как за европейский.

«Работает схема «Роттердам+», по которой люди платят за электроэнергию, как будто уголь завозят из Роттердама – по цене Роттердама. Они берут его в несколько раз дешевле. Сверхприбыли, конечно, из кармана потребителей, по тарифам вытаскивают эти деньги. Часть – в свои карманы, часть – на финансирование террористов», – заявил народный депутат Семен Семенченко.

Вероятно, поэтому ранее в Минэнерго отрицали факт поставки угля из Российской Федерации. «Никакого ответа я не получил , ни из одного министерства, по поводу того, какие компании завозят уголь в нашу страну», – подчеркнул нардеп Сергей Шахов.

Телеканал ЗИК в спецпроекте «Угольный сепаратизм» доказал, что антрацит на Славянскую ТЭС поставляется из страны-агрессора да еще и добывается на неподконтрольных Украине территориях. Тогда же журналисты выяснили, что старший сын Игоря Насалика – Максим является совладельцем «Третьей грузовой компании», которая занимается перевозкой грузов, в частности угля, железнодорожным транспортом. К слову, первая и вторая грузовые компании – это российские фирмы тамошнего олигарха Владимира Лисина. Еще до недавнего времени директором одного из их подразделений был Анатолий Опатерний – действующий руководитель предприятия Максима Насалика.

«А мы удивляемся, почему министр энергетики и угольной промышленности не видит ничего плохого в торговле с оккупантом? А все потому, что и сам имеет в России бизнес-интересы. И не только из-за фирмы сына. Я держу в руках документы, доказывающие причастность Игоря Насалика к оффшорной кипрской компании «Інвестмор Холдингс ЛТД». Однако в декларации чиновника вы не найдете этой фирмы», – заявил журналист Виталий Землянко.

Управление оффшором Насалика осуществляет другая кипрская компания «Калмко Холдингз Лимитед». Именно эта фирма выступила посредником в покупке «Русской горно-металлургической компании» и «Краснодарского завода металлоконструкций». При этом руководящий состав обоих предприятий не претерпел изменений. Директором КЗМу до сих пор остается Карлен Мкртчан – сын украинского олигарха Олега Мкртчана. Именно он с Сергеем Тарутой владеет группой компаний «Индустриального союза Донбасса», официальным трейдером которого в РФ была недавно проданная «Русская горно-металлургическая компания». Даже конкурентом в борьбе за нее был свой человек – упомянутый Владимир Лисин.

«Объясняю, что это означает. Управленческий оффшор фирмы Насалика выступил посредником в продаже, где на самом деле никто ничего не продавал. После отмены соглашений о свободной торговле с РФ акцизные ставки автоматически взобрались на несколько процентов. Поэтому чтобы уклониться от дополнительных сборов в казну государства, в схему были введены оффшорные компании. И не без участия, подчеркиваю, министра», – заявил журналист Виталий Землянко.

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