НАБУ сообщило о подозрении судьи в Харькове, которая «скрыла» имущество на миллионы гривен

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении судьи хозяйственного суда Харьковской области Ирине Попович, которую подозревают в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установили детективы НАБУ, судья подала в декларации за 2015 год заведомо недостоверные сведения относительно имущества, которое в то время находилось в пользовании ее членов семьи.

Кроме того, сыщики нашли имущество, которое было зарегистрировано за юридическим лицом, у которого член семьи судьи имел существенную долю корпоративных прав.

«Общая сумма незадекларированных активов – 3 667 006 грн», – заявляют в НАБУ.

Также отмечается, что судья не задекларировала две квартиры и машиноместо в Харькове, земельный участок, домовладения с прилегающими хозяйственными постройками в Харьковской области стоимостью свыше 1,2 млн грн и дорогостоящий автомобиль.

В НАБУ отмечают, что досудебное расследование по приведенным фактам детективы Национального бюро осуществляют с декабря 2016 года по заявлениям общественных организаций.

Ранее активисты PROSUD сообщали, что судья хозяйственного суда Харьковской области Ирина Попович не указала в декларации дом 623 м. кв в рекреационной зоне, в которой проживает с мужем.

Также по данным организации, семья Поповичей имеет 5 элитных авто и иное незадекларированное имущество.

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