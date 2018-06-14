Наблюдательный совет «Укрнафты» снова возглавил Коболев

Акционеры ПАО «Укрнафта» переизбрали состав наблюдательного совета компании и избрали его председателем главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Соответствующее решение было принято сегодня во время общего собрания акционеров компании, передает РБК-Украина.

Так, сегодня, 14 июня, были прекращены полномочия прежнего состава наблюдательного совета и избран новый состав сроком на три года со дня принятия решения. В состав наблюдательного совета «Укрнафты» вошли: Коболев Андрей Владимирович (председатель); Витренко Юрий Юрьевич; Коновец Сергей Александрович; Теклюк Ярослав Владимирович; Пожидаев Константин Николаевич; Загнитко Полина Михайловна; Емцев Владимир Александрович; Юхименко Максим Петрович; Лазоренко Владислав Петрович; Uriel Tzvi Laber (Уриэл Цви Лейбер); Maria Pitta (Мария Питта).

За избрание Коболева главой наблюдательного совета «Укрнафты» проголосовало более 99% голосов от кворума.

Напомним, ПАО «Укрнафта» проводят оценку возможности продажи части активов компании для покрытия большой задолженности по уплате налогов и сборов.

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