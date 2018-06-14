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четверг, 14 июня, 2018, 10:53 Регионы
На Волыни ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря

Прокуратурой Волынской области совместно с работниками областного управления Службы безопасности Украины и Маневицкого отдела полиции главного управления Национальной полиции в области в рамках расследования уголовного производства по факту незаконной добычи янтаря (ч. 2 ст. 240 УК Украины) проведен санкционированный судом обыск в домовладении жителя села Цмины Маневицкого района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Во время обыска обнаружено и изъято свыше 36 кг янтаря и оборудование для его обработки.

На Волині виявлено підпільний цех з обробки бурштину. Фото: gp.gov.ua
На Волыни обнаружен подпольный цех по обработке янтаря. Фото: gp.gov.ua

На изъятые «солнечные камни» наложен арест.

Продолжается досудебное расследование.

На Волині виявлено підпільний цех з обробки бурштину. Фото: gp.gov.ua
На Волыни обнаружен подпольный цех по обработке янтаря. Фото: gp.gov.ua
 
криминалянтарьВолынская область
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2018-06-14 11:55 :02