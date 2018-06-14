На Волыни фермер выплатит пасечникам компенсацию за отравленных пчел

Массовую гибель пчел в Турийском районе на Волыни вызвали пестициды, использовавшиеся во время обработки полей.

Об этом ИA ZIK сообщили в отделе информационной политики ОГА.

Как рассказал директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Юрий Горбенко, состоялось 5 заседаний рабочей группы по координации и контролю за ситуацией связанной с подмором пчел. В результате дважды проведенного обследования пасек, установлена частичная гибель пчел от 20 до 25 %.

«Специалисты Госпродпотребслужбы провели отбор проб мора пчел на пасеках Кмина Тараса и Сёмака Валерия, образцы растений рапса и меда, а также на всех пасеках на наличие инфекционных и паразитарных болезней. Материалы направлены в Украинскую лабораторию качества и безопасности продукции АПК Национального университета биоресурсов и Одесскую пограничную государственная контрольно-токсикологическую лабораторию. По результатам испытаний выявлено остаточное количество пестицидов фунгицидного и инсектицидного действия, в частности, азоксистробин и лямбда-цигалотрин. Но в меде пестицидов не обнаружено», – сообщил Юрий Горбенко.

Следовательно, руководству СТзОВ им. Л. Украинки рекомендовано урегулировать этот вопрос путем взаимопонимания и нахождения компромиссного решения. В частности, состоялись индивидуальные встречи с 14 из 17 пасечников Турийского района и обсуждены возможные пути компенсации понесенных потерь. Как результат, с большинством найдено взаимопонимание. А 4 пасечника принципиально заявили, что будут решать вопрос в судебном порядке.

«Вынужден проверить вашу информацию и лично встретиться с пчеловодами. Я это сделаю, потому что мне не нравится те данные, которые поступает из средств массовой информации. Не так все радужно, как вам кажется. Фермер поступил не совсем корректно. Поэтому продолжайте проверку использования земли этим фермером. Тогда решение будет принято», – отметил председатель ОГА Александр Савченко.

Напомним, что к Савченко обратились пчеловоды из сел Озеряны, Новый Двор, Купичев, Литин и Осьмиговичи Турийского района о том, что накануне ООО им. Л.Украинки обрабатывали посевы рапса и у них на пасеках начали гибнуть пчелы. Для оперативного решения ситуации утвержден состав рабочей группы по координации и контролю за ситуацией, связанной с подмором пчел.

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