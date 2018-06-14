На Одесском международном кинофестивале попрощались с Кирой Муратовой

На девятом Одесском международном кинофестивале анонсировали, что покажут один из фильмов одесского режиссера Киры Муратовой, которая умерла 6 июня.

Она была другом фестиваля, его неотъемлемой частью, заявила генеральный продюсер фестиваля Юлия Синькевич, пишет «Радио Свобода».

«В этом году нас ожидало много печальных событий. Буквально несколько дней назад мы потеряли выдающегося режиссера, сценаристку и актрису Киру Муратову. Это большая потеря для нас и всего мирового кино. Артистов традиционно проводят аплодисментами и я хочу, чтобы мы провели ее сегодня», – сказала Синькевич на пресс-конференции в Одессе. Какой именно фильм покажут на фестивале, организаторы пообещали сообщить позже.

Одесский кинофестиваль запланирован с 13 по 21 июля в своих традиционных локациях – Театре музыкальной комедии, кинотеатре «Родина», на Потемкинской Лестнице, в Зеленом театре Одесской киностудии.

Статуэтку «Золотой дюк», которую каждый год вручают за вклад в развитие кинематографа получит актриса Ада Роговцева, которая специально приедет на церемонию открытия кинофестиваля в Одесском национальном театре оперы и балета.

На открытии покажут фильм исландско-французско-украинского производства «Женщина на войне» (2018), который показывали на Неделе кинокритики в рамках Каннского кинофестиваля.

Всего на участие в международной программе подали 752 заявки из 95 стран. Из этого большого количества заявок организатори отобрали двенадцать фильмов из шестнадцати стран, говорит программный директор фестиваля Антельм Видо. В том числе ленты из Беларуси, Бельгии, Украины, Соединенных Штатов и других.

В международной программе запланировано вручение четырех статуэток «Золотой Дюк» – гран-при фестиваля, результаты которого определяют зрители (10 тысяч евро), лучший фильм (5 тысяч евро), лучший режиссер (3 тысяч евро) и лучший актер (2 тысячи евро).

В состав жюри этого года входят продюсер Ева Пущинская, режиссеры Ритеш Батра, Арно де Пальер и Игорь Минаев. Кто станет председателем жюри международной программы, организаторы обещают сообщить позже.

Для участия в национальной конкурсной программе полных и короткометражных фильмов поступило 252 заявки, из которых оргкомитет отобрал 5 полнометражных и 14 короткометражных фильмов. Их будут оценивать актриса Екатерина Молчанова (Украина), режиссер Леван Коґуашвили (Грузия), куратор Berlinale Co-production Market Мартина Блайз (Германия) и продюсер Марианн Слот (Франция).

В конкурсе европейских документальных фильмов будут соревноваться 8 документальных лент из 11 стран мира. Оценивать работу документалистов будут координатор международного кинофестиваля в Торонто Дорота Лех (Польша) и режиссер Остап Костюк.

На Потемкинской лестнице в этом году будут показывать черно-белую немую ленту 1923 года «Safety Last» Сэма Тейлора и Фреда С. Наймаера. Фильм будут демонстрировать под музыку Карла Дэвиса в исполнении Одесского симфонического оркестра.

Отдельную программу «Танцуют все» составят из украинских музыкальных комедий 1930-1970 лет – это совместный проект с Центром Александра Довженко. Одесситы смогут посмотреть фильмы «Гармонь» (1934), «Лета молодые» (1958), «Черноморочка» (1959), «Ехали мы ехали» (1962) и «Поцелуй Чаниты» (1974).

Также гостей фестиваля ждут еще несколько специальных внеконкурсных программ: первая – кинохиты международных фестивалей, в рамках которой покажут в том числе фильм «Донбасс» Сергея Лозницы; вторая – фильмы к столетию со дня рождения режиссера Ингмара Бергмана; третья – израильские фильмы; четвертая – детское кино от фестиваля «Чілдрен кинофест»; и пятая – фильмы японского режиссера Наоми Кавасе. Обладательница гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Траурный лес» 2007 года специально приедет в Одессу для участия в кинофестивале.

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