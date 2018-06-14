live
Aнонси
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
14 июня, четверг
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
14 июня, четверг
Анонс програми Прямим текстом: Антикорупційний суп
Анонс програми Прямим текстом: Антикорупційний суп
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 14 июня, 2018, 11:27 Общество
На Кинбурнской косе для редких птиц возвели искусственный остров

На территории регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» завершено строительство искусственного острова площадью 300 кв м для гнездования редких и исчезающих видов птиц.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Почти 150 тыс. грн за счет областного экологического фонда в рамках областной программы направлены на реализацию важного природоохранного мероприятия для сохранения редких видов птиц на территории Кинбурнской косы», – сказал председатель облгосадминистрации Алексей Савченко.

На искусственном острове на озере Лопушное уже загнездилась и вывели птенцов шилоклювка, травник, ходулочник, речная крачка, кряква – это виды, находящиеся под охраной международных соглашений и конвенций, часть которых занесена в Красную книгу Украины.

Деятельность по сохранению редких и исчезающих видов птиц путем создания благоприятных условий для их гнездования осуществляется в контексте Боннской и Бернской конвенций. Также это соответствует Соглашению о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц, Директиве ЕС о защите диких птиц.
птицыНиколаевская областьзаповедникиокружающей среды
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-14 11:53 :43