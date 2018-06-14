На Херсонщине потушили масштабный степной пожар

Возле села Корсунка на Херсонщине потушили степной пожар на площади 15 га.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Степь загорелась 13 июня.

Прибыв на место вызова разведка установила, что горит сухая трава на большой площади.

Для тушения привлекли дополнительные силы и средства: от лесного хозяйства – 10 единиц техники и 30 работников, от ГСЧС – 11 единиц техники и 36 человек личного состава и населения Днепрянского поселкового совета.

Всего на пожаре работало 23 единицы техники и 73 человека.

Пожарные не допустили переброски огня на лес. Возгорание потушили в 18:15. Огнеборцы тушили пожар почти 6 часов.

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