На границе со Словакией задержали украинца с 2,5 кг марихуаны

Пограничники предотвратили перевозку наркотического вещества из Украины в Словакию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что военнослужащие Чопского отряда обнаружили правонарушителя в рейсовом автобусе, следовавшем из Ужгорода до словацкого города Прешов.

«Во время оформления пассажиров правоохранители нашли на теле 20-летнего украинца три полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета, предположительно марихуана. Мужчина пытался скрыть наркотическое вещество под одеждой с помощью бандажа. Общий вес находки составил 2,5 килограмма», – говорится в сообщении.

Правонарушителя передали сотрудникам Национальной полиции, добавили в пограничном ведомстве.

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