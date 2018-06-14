На границе со Словакией задержали украинца с 2,5 кг марихуаны

Пограничники предотвратили перевозку наркотического вещества из Украины в Словакию.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что военнослужащие Чопского отряда обнаружили правонарушителя в рейсовом автобусе, следовавшем из Ужгорода до словацкого города Прешов.
«Во время оформления пассажиров правоохранители нашли на теле 20-летнего украинца три полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета, предположительно марихуана. Мужчина пытался скрыть наркотическое вещество под одеждой с помощью бандажа. Общий вес находки составил 2,5 килограмма», – говорится в сообщении.
Правонарушителя передали сотрудникам Национальной полиции, добавили в пограничном ведомстве.