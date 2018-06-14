Минсоцполитики опровергло информацию о закрытии детского лагеря «Молодая гвардия»

В крупнейшем детском центре Одессы представители ГСЧС не обнаружили никаких нарушений требований пожарной безопасности, действующих в Украине, относительно вероятности возникновения пожара, затруднение эвакуации, оповещение о пожаре и его тушение.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Генеральный директор детского центра Эдуард Лебединский рассказал журналистам о существующей проблеме, связанной с установлением на всей территории модерновой системы пожарной сигнализации – она предусмотрена во всех проектах по реконструкции отдельных объектов, однако ее монтаж и настройка технически требует достаточно длительного времени и значительных материальных средств.

«Однако мы хотим, чтобы родители, отправляющие детей к нам на отдых, были уверены, что их дети всегда находятся под должным присмотром взрослых, а в детском центре созданы все условия, чтобы не допустить возникновения пожара», – заверил Эдуард Лебединский.

Генеральный директор добавил, что работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в детском центре регулярно проводятся плановые проверки, по результатам которых устраняются обнаруженные недостатки, связанные с пожарной безопасностью, персонал и отдыхающие принимают участие в учебных эвакуациях и четко знают правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Последняя такая проверка «Молодой гвардии» состоялась с 15 апреля по 8 мая 2018 г. Об этом рассказал инженер по технике пожарной безопасности детского центра Виктор Кысиль.

«По результатам проверки, никаких нарушений требований пожарной безопасности, которые действуют в Украине, относительно вероятности возникновения пожара, затруднения эвакуации, оповещения о пожаре и его тушения, представителями ГСЧС не выявлено», – утверждает инженер.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнаружила ряд нарушений правил пожарной безопасности в крупнейшем государственном детском центре Одессы «Молодая гвардия».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.