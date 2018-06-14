Ливни вызвали подтопления на Львовщине

Спасатели ликвидируют последствия интенсивных осадков, выпавших во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.

В частности, 14 июня в 06.32 спасателям поступило сообщение, что в результате осложнения погодных условий (сильных дождей) произошло подтопление подвального помещения в двухэтажном жилом доме в г. Львове на ул. Яворовская, 8. На месте происшествия работали спасатели 2 ГПСЧ г. Львова. С помощью мотопомпы откачано 12 куб. м воды.

В 07.25 спасатели получили сообщение о подтоплении жилого дома в с. Холодная Вода на пл. Князя Святослава, 18. В результате сильного дождя подтопило подвальное помещение двухэтажного жилого дома и двора. Спасатели 31 ГПСЧ м. Львова откачали 80 куб. м воды.

В 07:35 к спасателям поступило сообщение о подтопления приусадебного участка и подвального помещения жилого дома в с. Скнилов на ул. Заречная, 39, Пустомытовского района. На месте происшествия работали спасатели 4 ГПСЧ м. Львова, которые мотопомпой откачали 10 куб. м воды.

В 08:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о подтоплении подвала завода в г. Пустомыты на ул. Привокзальная, 9. Спасатели 25 ГПСЧ г. Пустомыты с помощью мотопомпы откачали 20 куб. м воды.

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