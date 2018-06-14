Людмила Денисова настаивает на визите к Сущенко и Карпюку уже сегодня

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова настаивает на посещении незаконно осужденных в РФ Романа Сущенко и Николая Карпюка уже сегодня.

Об этом она заявила в прямом эфире на телеканале «112 Украина».

«Да, мы действительно в субботу будем находиться в городе Омск у Романа Штыбликова вместе с (российским омбудсменом, – ред.) Москальковой. Но мы проводим переговоры на основе консульских соглашений, чтобы сегодня посетить Сущенко и... Карпюка. Сейчас мы проводим с нашим посольством в РФ необходимые процедуры. Вчера было направлено ноту для того, чтобы нам предоставили такую возможность», – заявила она.

По словам Денисовой, в Омске она с русской коллегой Татьяной Москальковой обсудит более детально ближайшие сроки посещения остальных политзаключенных в списке.

Денисова также отметила, что украинская сторона настаивает на визите к Олегу Сенцову в ближайшее время.

«Мы закончили переговоры в офисе уполномоченного РФ по правам человека. Предварительно мы не подтвердили ту дорожную карту, которую они нам предлагали. Мы настаиваем на том, чтобы как можно быстрее мы посетили Олега Сенцова, потому что его состояние критическое. И хотя нас тут уверяют, что он здесь практически не голодает и в нормальном состоянии, но мы можем это подтвердить только тогда, когда увидим его сами. Поэтому мы продолжаем настаивать на визите в ближайшее время», – заявила уполномоченный ВР.

Она также сообщила, что пока неизвестна дата приезда российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Украину.

Как сообщалось, 13 июня Денисова отбыла в Россию для посещения украинских политзаключенных согласно договоренности, достигнутой во время телефонного разговора между президентами Украины и России.

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