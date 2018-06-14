Лидер «С14» о разгоне ромов на Лысой горе: Наша полиция с этим не работает

Когда на Лысой горе был демонтирован лагерь цыган, я был в Хорватии. Так вот в Хорватии не возникает проблемы относительно уличной цыганской преступности, потому что там тщательно работает полиция. А наша полиция с этим просто не работает, поэтому и доходит до того, что люди идут на самосуды.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил председатель объединения «С14» Евгений Карась.

Напомним, 21 апреля представители праворадикальной организации «С14» разобрали и сожгли палатки поселения цыган на Лысой горе – исторической местности в Голосеевском районе Киева.

Глава «С14» Евгений Карась отметил, что преступные группировки, организованные цыганами, очень часто грабят людей в Киеве.

«Это происходит не только на территории Киева, а и по всей Украине. Это все знают. Но полиция не реагирует. Не реагировала она и на избитого эколога, который еле живой убежал из леса, где был лагерь цыган. Поэтому, когда тебя ограбили цыгане и ты вызываешь полицию, никого не привлекут к ответственности.

Более того, я вам скажу, а это откровенная правда, что сами работники полиции говорят, что они ничего с этим явлением сделать не могут. Они задерживают цыган, у них нет никаких документов и до вечера их отпускают.

Даже есть такая практика в Киеве, когда на большие праздники работники полиции просто ходят за группами цыган, чтобы они вдруг не ограбили туристов»,– рассказал Евгений Карась.

Председатель объединения «С14» Евгений Карась добавил: поскольку полиция не справляется с бесчинством цыган, решать эту проблему берутся общественные организации.

«Вот когда на Лысой горе был демонтирован лагерь цыган, меня не было в Украине, я был в Хорватии. Так вот в Хорватии не возникает проблемы относительно уличной цыганской преступности, потому что там тщательно работает полиция. А наша полиция с этим просто не работает. Поэтому и доходит до того, что люди идут на самосуды»,– отметил Евгений Карась.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.