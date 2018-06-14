Лаборатория ветмедицины во Львове заказала престижную Toyota за более полумиллиона гривен

Львовская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины 11 июня подписала договор с ООО «Сервисный центр «Диамант» на закупку автомобиля Toyota Corolla по 563,5 тыс. грн.

Об этом стало известно из сайта электронных закупок Prozorro, информируют «Наши деньги. Львов».

Согласно договору, фирма поставит лаборатории автомобиль Toyota Corolla комплектации Live 2018 года выпуска. Помимо основных характеристик, в эту комплектацию входит управление аудиосистемой, двухрежимный подогрев сидений, механический кондиционер, мультиинформационный дисплей и аудиосистема с четырьмя динамиками. На сайте поставщика такой автомобиль стоит от 514 до 576 тыс. грн. При этом лаборатория выбрала цвет темно-коричневый металлик, доплата за который составляет от 4,7 до 5,3 тыс. грн.

В тендере компания-победитель соревновалась с ООО «Гранд Мотор». Во время торгов фирмы не снижали своих предложений. Однако цена компании «Сервисный центр «Диамант» была на 1,5 тыс. грн. дешевле, чем конкурента.

Фирма «Сервисный центр «Диамант» зарегистрирована в 2006 году, ее юридическое месторасположение – с. Зимна Вода (Пустомытовский район). Владельцем компании является Павел Волков, а директором – Александр Горбачев. В течение 2017-2018 годов «Сервисный центр «Диамант» подписал 6 договоров на закупку и ремонт автомобилей на общую сумму 1,7 млн грн (учитывая текущую сделку). С заказчиком фирма сотрудничает впервые.

Львовская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины, согласно данным реестра транспортных средств МВД, владеет тремя машинами − ВАЗ 211120 (2009 года выпуска), ВАЗ 21043 (2002 года выпуска) и ЗАЗ SENS (2011 года выпуска).

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