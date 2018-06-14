КГГА объявила конкурс на аренду коммунальных нежилых помещений

Управление коммунальной собственности Львовского горсовета объявило некоммерческий конкурс по предоставлению в аренду сроком на 5 лет свободных нежилых помещений, находящихся в коммунальной собственности.
Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС.
Заявления на участие в конкурсе будут приниматься до 28 июня 2018 включительно через Центр предоставления административных услуг г. Львова (пл. Рынок, 1, вход справа в дальнейшем ЦПАУ) или через его территориальные отделения (о районных администрациях г. Львова)
Регистрация претендентов конкурса состоится в управлении коммунальной собственности (г. Львов, пл. Галицкая, 15 ком. 302) 6 июля 2018 с 12.30 до 13.30 час.
Конкурс состоится 6 июля 2018 года в 14.00 час.
Условия некоммерческого конкурса
Обязательное условие конкурса: победитель некоммерческого конкурса проводит оплату услуг по независимой оценке объекта аренды, а также оплату за нотариальное удостоверение договора аренды.
Ознакомиться с объектами можно по месту их расположения.
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