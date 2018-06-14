Каждому третьему человеку в мире хотя бы раз в жизни требуется переливание крови. Советы для доноров

История Всемирного дня донора крови началась в 2005 году. В рамках Всемирной ассамблее здравоохранения было принято заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови и постановление ежегодно проводить Всемирный день донора крови 14 июня.

Дату выбрали не просто так, известно, что 14 июня 1868 года родился австрийский врач, который открыл группы крови человека – Карл Ландштейнер.

Координируется этот день Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

Стоит заметить, что согласно статистике ВОЗ – каждому третьему человеку в мире хотя бы раз в жизни требуется переливание крови.

В этом году тема праздника – донорство крови как акт солидарности. Она предусматривает такие общечеловеческие качества как альтруизм, уважение, сострадание и доброта, которые заложены в основу принципа добровольного и бесплатного донорства крови. Лозунгом стала фраза: «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью».

Известно, что донором крови может стать каждый желающий в возрасте от 18 до 60 лет, с массой тела не менее 50 кг. За один раз донор может сдать около 450 мл крови. Лиц, которые имеют меньший вес, чем 50 кг или ростом ниже 150 см, в индивидуальном порядке к сдаче крови может допустить врач-трансфузиолог. Сдавать кровь рекомендуют не чаще, чем раз в 60 дней.

Не могут быть донорами лица носители: ВИЧ-инфекции, сифилиса, вирусных гепатитов, туберкулеза, иных тяжелых инфекций, больные гипертонической болезнью II-III степени, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

Памятка донора

Перед сдачей крови:

откажитесь от жирной, жареной, острой, копченой пищи, молочных продуктов, яиц за 24 часа;

не употребляйте лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, за 72 часов до сдачи крови;

воздержитесь от употребления алкоголя за 48 часов;

утром легко позавтракайте;

воздержитесь от курения за 2 часа до сдачи крови;

перед сдачей крови выпейте сладкий чай.

После сдачи крови:

отдохните в течение 10 минут;

съешьте легкую пищу и выпейте сладкий чай;

в течение 2-3 часов не поднимайте ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь;

избегайте интенсивных физических нагрузок в течение следующих 12 часов;

нежелательно в этот день управлять транспортными средствами;

не употребляйте алкоголь в течение 8 часов;

старайтесь часто и регулярно питаться в течение двух суток;

употребляйте повышенное количество жидкости в течение двух суток.

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