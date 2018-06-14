ФФУ утвердила список клубов, допущенных к чемпионату Украины-18/19 в Первой и Второй лигах

Директивные органы Федерации футбола Украины (ФФУ) приняли решение о выдаче аттестатов, которые предоставляют право на участие во Всеукраинских соревнованиях под эгидой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в новом сезоне-2018/2019.
Официальный сайт ФФУ предлагает вашему вниманию-полный список клубов, которые получили аттестат.
Отметим, что окончательный состав участников соревнований в Первой и Второй лигах будет утвержден на Конференции ПФЛ, проведение которой запланировано на 27 июня.
ПЕРВАЯ ЛИГА
ФК «Авангард 1955» (Краматорск)
ФК «Гелиос» (Харьков)
ФК «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
ФК «Ингулец» (Петрово)
ФК «Колос» (Ковалевка)
ФК «Оболонь-Бровар» (Киев)
ФК «Балканы» (Заря)
ФК «Волынь» (Луцк)
ФК «Николаев» (Николаев)
СК «Днепр-1» (Днепр)
ФК «Металлист 1925» (Харьков)
ФК «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
ФК «Агробизнес» (Волочиск)
ФК «Рух» (Винники)
ФК «сумы» (Сумы)
ФК «Звезда» (Кропивницкий)
ФК «Сталь» (Буча)
ФК «Черноморец» (Одесса)
ВТОРАЯ ЛИГА
СК «Энергия» (Новая Каховка)
СПК «Нива-В» (Винница)
ФК «Никополь» (Никополь)
ФК «Подолье» (Хмельницкий)
ФК «Реал Фарма Одесса» (Одесса)
ФК «Скала» (Стрый)
ФК «Горняк» (Кривой Рог)
ФК «Калуш» (Калуш)
ФК «Кристалл Херсон» (Херсон)
ФК «Металлург» (Запорожье)
ФК «Кремень» (Кременчуг)
ФК «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка)
ФСК «Буковина» (Черновцы)
ФК «Мир» (Горностаевка)
ФК «Нива» (Тернополь)
ФК «Полесье» (Житомир)
ФК «Черкасский Днепр» (Черкассы)*
СК «Чайка» (Петропавловская Борщаговка)
ФК «Таврия Симферополь» (Херсон)
ФК «Минай» (Ужгород)
НФК «Верес-Ровно» (Ровно)