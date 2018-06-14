ФФУ утвердила список клубов, допущенных к чемпионату Украины-18/19 в Первой и Второй лигах

Директивные органы Федерации футбола Украины (ФФУ) приняли решение о выдаче аттестатов, которые предоставляют право на участие во Всеукраинских соревнованиях под эгидой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в новом сезоне-2018/2019.

Официальный сайт ФФУ предлагает вашему вниманию-полный список клубов, которые получили аттестат.

Отметим, что окончательный состав участников соревнований в Первой и Второй лигах будет утвержден на Конференции ПФЛ, проведение которой запланировано на 27 июня.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ФК «Авангард 1955» (Краматорск)

ФК «Гелиос» (Харьков)

ФК «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

ФК «Ингулец» (Петрово)

ФК «Колос» (Ковалевка)

ФК «Оболонь-Бровар» (Киев)

ФК «Балканы» (Заря)

ФК «Волынь» (Луцк)

ФК «Николаев» (Николаев)

СК «Днепр-1» (Днепр)

ФК «Металлист 1925» (Харьков)

ФК «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

ФК «Агробизнес» (Волочиск)

ФК «Рух» (Винники)

ФК «сумы» (Сумы)

ФК «Звезда» (Кропивницкий)

ФК «Сталь» (Буча)

ФК «Черноморец» (Одесса)

ВТОРАЯ ЛИГА

СК «Энергия» (Новая Каховка)

СПК «Нива-В» (Винница)

ФК «Никополь» (Никополь)

ФК «Подолье» (Хмельницкий)

ФК «Реал Фарма Одесса» (Одесса)

ФК «Скала» (Стрый)

ФК «Горняк» (Кривой Рог)

ФК «Калуш» (Калуш)

ФК «Кристалл Херсон» (Херсон)

ФК «Металлург» (Запорожье)

ФК «Кремень» (Кременчуг)

ФК «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка)

ФСК «Буковина» (Черновцы)

ФК «Мир» (Горностаевка)

ФК «Нива» (Тернополь)

ФК «Полесье» (Житомир)

ФК «Черкасский Днепр» (Черкассы)*

СК «Чайка» (Петропавловская Борщаговка)

ФК «Таврия Симферополь» (Херсон)

ФК «Минай» (Ужгород)

НФК «Верес-Ровно» (Ровно)

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