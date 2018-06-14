Фактически, происходит амнистия для коррупционеров, – Щербань

В подписанном и опубликованном законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Именно поэтому дела Насирова, Онищенко, Мартыненко и других не попадут в сеть ни первой, ни апелляционной инстанции Антикоррупционного суда.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

«По внесенной норме в закон «О Высшем антикоррупционном суде», всех, кого поймали за коррупционные деяния и они на сегодняшний день являются фигурантами дел НАБУ, в ближайшие полгода и даже больше смогут обжаловать решение в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде. Конечно, они будут не согласны с решением первой инстанции относительно приговоров, поэтому будут пользоваться этой возможностью», – сказала Щербань.

По ее словам, произошла своего рода амнистия для коррупционеров, дела которых на сегодняшний день рассматриваются в судах.

«На сегодняшний день есть очень большие проблемы с рассмотрением дел в первой инстанции. Собственно, это и дает возможность обойти звено Антикоррупционного суда. Но ведь он в конце концов и создается, чтобы рассматривать эти дела. Поэтому возникает недопонимание. Ведь Антикоррупционный суд создан, у него сразу будут апелляционная первой инстанции и палаты. Поэтому, наверное, первые полгода апелляционным судьям вообще будет нечем заняться», – рассказала юрист.

Она отметила, что эти судьи просто наблюдают за тем, что происходит и не смогут рассмотреть дела, которые на сегодняшний день направлены в суд. И даже те, которые еще полгода туда будут передавать.

«Например, дело Насирова за этой нормой вообще не попадет в сеть Антикоррупционного суда – ни в первую, ни в апелляционную инстанции. Также речь идет о Онищенко, Мартыненко. То есть все, кто является фигурантами дел на сегодняшний день. Даже, если будет оправдательный приговор, апелляцию на эти решения будут рассматривать общие суды, которые и сейчас этим занимаются», – отметила Щербань.

Напомним, в Венецианской комиссии не настаивали на включении в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции во вновь созданном суде.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.