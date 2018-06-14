Елизавета II и Меган Маркл отправились в совместное путешествие к «Чеширскому коту»

Королева Великобритании Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган осуществили в четверг королевский визит в английское графство Чешир.

Это их первая совместная поездка без принца Гарри, внука королевы и мужа герцогини Меган, сообщает Reuters.

«Меган, которая вышла замуж за внуком королевы в Виндзорском дворце в прошлом месяце, отправилась в путешествие вместе с королевой Елизаветой на север Англии для участия в ряде событий», – говорится в сообщении.

В Чешире 92-летняя королева и 36-летняя герцогиня официально откроют новый шлюзовой мост на реке Мерси – это один из крупнейших британских инфраструктурных проектов последних лет.

Графство Чешир известное на весь мир своим литературным персонажем, которого зовут «Чеширский кот». Его придумал Льюис Кэрролл, автор сказки «Алиса в стране чудес». Многочисленные высказывания Чеширского кота, который любил улыбаться, превратились в афоризмы, для примера: «Можешь пожать мне руку, я не гордый!».

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