Эко-проект «вторая жизнь»: выставка, которая заставит изменить отношение к мусору

Сегодня, 14 июня, в музейно-культурном комплексе «Львиварня» открылась выставка молодых художников из всех уголков Украины «Вторая жизнь». Ее особенностью стало то, что все арт-объекты создавали из вторичного сырья.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Инициатором акции стала компания Carlsberg Ukraine, а одним из главных партнеров является общественная организация «Украина без мусора». Благодаря этой выставке организаторы мероприятия хотят привлечь внимание к проблеме раздельного сбора и переработки отходов.

На выставке можно увидеть инсталляции, скульптуры и конструкции с разнообразной вторичного сырья. Всего для создания этих арт-объектов участники использовали около 1000 жестяных банок, 700 пластиковых бутылок, 10 кг стекла, 25 кг металла, 150 бумажных стаканов и 5 кг макулатуры. На выставке можно рассмотреть одиннадцать разнообразных по теме арт-объектов.

«За последние годы наша страна сделала несколько громких прорывов с реформами, ориентируясь на страны ЕС и их практики. Но, по моему мнению, настоящая зрелость общества, страны, власти, проявляется именно тогда, когда мы готовы делать те реформы, которые направлены на долгосрочные цели устойчивого развития, к которым относится и тема сохранения окружающей среды. К сожалению, вопросу экологии в Украине почти не уделяют времени, поскольку думают, что есть проблемы поважнее. Но трагедия в том, что важнее, чем окружающей среды нет. Однако, маленький прорыв уже есть – правительство разработало национальную стратегию обращения с отходами, поэтому теперь у нас есть законодательство, которым предусмотрена сортировка и переработка мусора. Поэтому наша компания считает, что не только власть, но и бизнес и само общество должны помогать этим законам работать. Ведь законы никогда не заработают, если общество не будет готовым стать исполнителем этого решения», – отметила Старший директор по корпоративным вопросам компании Carlsberg Ukraine Евгения Поддубная-Смирнова.

О цели выставки «Вторая жизнь» также рассказала руководитель проекта «Сортируй ради будущего» общественной организации «Украина без мусора» Ольга Чернявская.

«Почему именно искусство? Во-первых, вдохновленная молодежь всегда была мощной силой, которая движет вперед общество. А искусство проникает значительно глубже, чем любые призывы к действиям. Оно влияет на каждого человека по-своему и каждый понимает это по своему, но суть одна: мы загрязняем нашу окружающую среду и пора делать что-то пока не поздно!», – отметила Чернявская.

Оригинальная выставка молодых художников в музейно-культурном комплексе «Львиварня» продлится до конца июня.

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