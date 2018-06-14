Денисова требует от КС отменить е-декларирование для активистов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что направила в Конституционный Суд представление с требованием отменить е-декларирование для общественных активистов.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, «этот документ противоречит принципу верховенства права и Конституции Украины».

«Моя позиция неизменна – гражданское общество, как орган контроля власти, должен быть независимым», – отметила Денисова.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

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