Денисова требует от КС отменить е-декларирование для активистов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что направила в Конституционный Суд представление с требованием отменить е-декларирование для общественных активистов.
Об этом она сообщила в Facebook.
По ее словам, «этот документ противоречит принципу верховенства права и Конституции Украины».
«Моя позиция неизменна – гражданское общество, как орган контроля власти, должен быть независимым», – отметила Денисова.
27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.