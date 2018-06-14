ЧМ-2018 охраняют «казаки», которые воевали на Донбассе и в Сирии, - СМИ

Российские полувоенные формирования, которые обеспечивают безопасность на Чемпионате мира по футболу, включают казаков, принимавших участие в тайных военных кампаниях в Украине и Сирии.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет Укринформ.

Как отмечается, более 800 представителей как минимум шести местных казачих отрядов будут патрулировать улицы, фан-зоны и места базирования команд на протяжении пяти недель, пока будет идти чемпионат.

«Как минимум 19 участников этих формирований воевали или на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, или на стороне союзника Москвы президента Башара Асада в Сирии в качестве частных военных контрактников», – говорится в сообщении.

Как сообщается, агентство установило их личности и подтвердило, что они принадлежали к полувоенным формированиям, связавшись с родственниками, друзьями и другими казаками, после того, как эти люди были убиты или взяты в плен. Это число, вероятно, могло бы вырасти, если бы в список включили тех, кто живы.

Отмечается, что 19 бойцов принадлежали к официально зарегистрированным казачих отрядов.

Казаки говорят, что члены отрядов, которые принимают участие в вооруженных конфликтах, выступают как частные лица. Однако есть подтверждения, что казачьи формирования поддерживают подобные операции. Прежде всего, они часто организовывают похороны людей, погибших в боях в Сирии и в Украине, со всеми почестями и публикуют поминальные речи.

Казачий командир Александр Анищенко в разговоре с Reuters в своем кабинете, украшенном флагами пророссийских сепаратистов, воюющих на востоке Украины, сказал, что около 200 членов казачьего общества «Всевеликое войско Донское» будут охранять территории возле стадиона «Ростов-арена» во время матчей ЧМ-2018.

Во время ожесточенных боевых действий в начале 2015 года атаман Батайского городского казачьего общества «Всевеликого войска Донского» Святослав Борисов опубликовал в своем профиле в социальных сетях фотографии, сделанные на востоке Украины, находящегося под контролем сепаратистов, включая два снимка, на которых он стоит возле сгоревшего танка.

Борисов сообщил на этой неделе, что доставлял пророссийским сепаратистам гуманитарную помощь и не принимал участия в боевых действиях.

Оргкомитет ЧМ-2018 направил вопросы, касающиеся роли казачих отрядов, к МВД РФ, сообщив, что ведомство отвечает за обеспечение безопасности турнира. Министерство не ответило на просьбу о комментарии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил возмущение по поводу привлечения казаков к чемпионату мира по футболу.

«Использование казачих военизированных формирований, с одной стороны, свидетельствует о неспособности российского руководства обеспечивать правопорядок во время чемпионата мира по футболу 2018 года с помощью государственных органов, а с другой – компрометирует официальное мероприятие ФИФА», – сказал Турчинов агентству, добавив: «Я считаю неприемлемым со стороны международного сообщества давать согласие на эти действия».

В уставе ФИФА отмечается, что организация «привержена к соблюдению всех международных признанных прав человека и стремится содействовать защите этих прав».

«Для ФИФА привлечения этих групп является вопиющим уходом от устава организации», – сказал демократ Элиот Энджел, высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

«Я боюсь, что эти силы, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность на мирном, многонациональном мероприятии, будут утихомиривать критиков правительства, будут бить протестующих и расправляться со всеми, кто не соответствует стандартам Путина», – сказал он.

В ответ на вопрос о роли казачих отрядов официальный представитель ФИФА сообщил, что организация «полностью доверяет механизмам безопасности и концепции всеобъемлющей безопасности», разработанным российскими властями и местными организаторами турнира.

В Сочи будет размещено наибольшее количество казаков. Местная казачья организация – Кубанское казаче войско – задействует 538 казаков для охраны чемпионата, по словам представителя организации.

Пять бойцов Кубанского казачьего войска было убито в ходе боевых действий на востоке Украины и в Сирии с 2014 года, отмечают лидеры местного казачества и люди, знавшие их.

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