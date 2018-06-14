Bloomberg: Гривна – мировой лидер по темпам укрепления

Гривна возглавила список валют, которые больше всего укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.

Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается не смотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и недостаток международной финансовой поддержки.

По словам замглавы Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, как только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.

Ранее сообщалось, что Национальный банк может прибегнуть к жесткой монетарной политики и введение некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.

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