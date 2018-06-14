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четверг, 14 июня, 2018, 18:46 Спорт
Бабченко о ЧМ-2018 в России: Какой, к черту, мундиаль, у вас убивают людей

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который стал известным во всем мире после инсценировки его убийства СБУ, эмоционально прокомментировал открытие Чемпионата мира по футболу в России: «Второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, как раб в средневековье, человек с исключительным чувством достоинства и свободы. У вас репрессируют весь народ, у вас убивают, к черту, мундиаль...».

Об этом Аркадий Бабченко написал в Фейсбуке.

Внимание! В заметке ненормативная лексика

 
Олег СенцовАркадий Бабченко
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2018-06-14 19:17 :37