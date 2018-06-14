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четверг, 14 июня, 2018, 15:23 Спорт
Андрей Говоров во Франции завоевал «золото» на этапе Mare Nostrum по плаванию на 50 м баттерфляем

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал «золото» на первом этапе соревнований серии Mare Nostrum, который проходил в Кане-ан-Руссийоне (Франция).

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26-летний украинский спортсмен Андрей Говоров был первым в заплыве на 50 метров баттерфляем, показав время 23,04 секунды, сообщает xsport.ua.

Его ближайший преследователь поляк Конрад Чярняка финишировал на 0,9 секунды позже. Тройку призеров замкнул представитель США Майкл Эндрю.

Напомним, в середине апреля Андрей Говоров стал чемпионом Украины на дистанции 50 метров вольным стилем.
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2018-06-14 15:51 :51