Андрей Говоров во Франции завоевал «золото» на этапе Mare Nostrum по плаванию на 50 м баттерфляем

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал «золото» на первом этапе соревнований серии Mare Nostrum, который проходил в Кане-ан-Руссийоне (Франция).

26-летний украинский спортсмен Андрей Говоров был первым в заплыве на 50 метров баттерфляем, показав время 23,04 секунды, сообщает xsport.ua.

Его ближайший преследователь поляк Конрад Чярняка финишировал на 0,9 секунды позже. Тройку призеров замкнул представитель США Майкл Эндрю.

Напомним, в середине апреля Андрей Говоров стал чемпионом Украины на дистанции 50 метров вольным стилем.

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