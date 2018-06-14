54% населения Украины не видят ни одной успешной реформы, – Бекешкина

Медреформа, децентрализация, антикоррупционная реформа, образовательная реформа – наиболее успешные реформы по мнению экспертов «Реанимационного пакета реформ». Зато судебная, антикоррупционная, налоговая, аграрная и избирательная реформы являются проваленными. 54% населения Украины не видят ни одной успешной реформы.

Об этом сообщила член Совета РПР и директор фонда «Демократические Инициативы» Ирина Бекешкина, – сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.

Реформа №1, по мнению населения, – борьба с коррупцией. Лишь 9% украинцев считают антикоррупционную реформу успешной, 83% – наоборот, не видят успехов реформы, а 50% – считают, что антикоррупционная реформа – провальная.

28% населения заключили договор с врачом, 48% еще этого не сделали и не знают как.

По мнению экспертов, судебная, антикоррупционная, налоговая, аграрная и избирательная реформы провалены.

«Отсутствие должной коммуникации между Правительством и гражданами – главная причина низкой оценки реформ населением.

Олигархи, бюрократия чиновников, политические силы коалиционного большинства Парламента, оппозиция и Президент – пять главных тормозов реформ, по мнению населения и экспертов», – добавила И.Бекешкина.

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