Женская сборная Украины сенсационно выиграла у Швеции в матче отбора ЧМ-2019 по футболу

Футбольная женская сборная Украины нанесла первое поражение национальной команде Швеции в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года.

Футбол. Женщины. Чемпионат мира-2019. Квалификация. Матч группы 4

Украина – Швеция – 1:0 (1:0)

12 июня. Начало – 19:30. Львов. Стадион «Арена Львов».

УКРАИНА: Самсон, Филенко (Панцулая, 46), Андрухив, Басанская, Лентами, Овдийчук, Апанащенко (к), Василюк, Козыренко (Калинина, 90+1), Химич, Кравец.

ШВЕЦИЯ: Линдаль, Андерссон (Рубенссон, 59), Сембрандт (к), Фишер, Эрикссон, Асллані, Якобссон, Блакстеніус, Фолькессон, Оскарссон (Шуг, 82), Рольфьо (Анвегор, 70).

ГОЛ: Апанащенко (41).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Химич (87) – Сембрандт (74), Шуг (84), Фишер (85).

На матч со Швецией наставник украинок Владимир Рева выбрал почти тот же состав, который несколькими днями ранее противостоял команде Дании. Единственным изменением стал выход на правом фланге Вероники Андрухив вместо Татьяны Романенко, сообщает официальный сайт ФФУ.

Игра началась с 30-минутной задержкой из-за ливня, что полностью залила поле «Арены Львов» водой. К счастью, работники стадиона сумели справиться с последствиями стихии и сделали все возможное, чтобы поединок состоялся.

Как и во встрече с данками, начало игры было за хозяйками, которые забрали мяч под контроль. Постепенно инициатива перешла к шведской сборной, которая начала накатывать волны атак на ворота Екатерины Самсон. Но на 11-й минуте подопечные Ревы провели образцовую скоростную контратаку, которую ударом на технику с левой ноги завершала Овдийчук. Попытка Ольги оказалась слабоватой, и вратарь шведок Линдаль без проблем ликвидировал угрозу.

В общем, почти всю первую половину встречи зрители были свидетелями тактической игры. Украинки пытались сохранять компактность, не оставлять много пространства между линиями и действовать преимущественно вторым номером. Титулованные шведки на правах фаворитов разыгрывали позиционные атаки, которые, правда, почти не несли опасности воротам Самсон. А на 41-й минуте стадион безумно приветствовал взятие ворот Линдаль: Андрухив прорвался с правого фланга в центр, отдал передачу на свободную Апанащенко, и капитан хозяек, технично переиграв защитника, бильярдным ударом отправила мяч в дальний нижний угол.

Конечно, команду Герхардссона такой ход событий никак не устраивал, ведь Швеция еще ни разу не теряла очков в матчах отбора чемпионата мира-2019. На 56-й минуте гости разыграли комбинацию левым флангом, последовала передача в район 11-метровой отметки, но Асллані пробила чуть выше ворот.

На 70-й минуте во вратарской площадке украинок возник настоящий пожар, в течение которой наши защитники заблокировали удары сразу нескольких шведских футболисток, а Фолькессон пробила прямо в руки голкиперу. За 10 минут уже украинки разогнали контратаку, которую завершала Овдийчук – вратарь парировала удар вингера. Чуть позже Линдаль еще раз спасла свою команду от неприятностей, когда опасный удар наносил Андрухив.

Последние минуты игры прошли в непрерывной осаде украинских ворот, но наши девушки выдержали давление грозных шведок и получили фантастический результат – 1:0.

Добавим, что в другом матче группы 4 отборочного раунда чемпионата мира-2019 Дания победила Венгрию – 5:1.

Турнирное положение в группе 4:

1. Швеция – 15 очков (6 матчей)

2. Дания – 15 (6)

3. Украина – 10 (6)

4. Венгрия – 4 (7)

5. Хорватия – 2 (7)

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