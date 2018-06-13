Жданов призвал министров спорта бойкотировать ЧМ-2018

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призывает своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Соответствующее письмо он направил ответственным за спорт министрам 35 стран, передает «Украинская правда».

«Покажите Путину красную карточку», – призвал министр.

По словам Жданова, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права нужно адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса.

Кроме того, санкции против России, такие как отстранение олимпийской сборной Российской Федерации от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, свидетельствуют об официальном признании международным сообществом фактов нарушения Россией международного антидопингового законодательства.

Жданов напоминает, что в настоящее время более 60 невинных граждан Украины незаконно удерживаются за сфабрикованными и политически мотивированными обвинениями в России и на территории временно оккупированного Крыма. Они подвергаются пыткам и лишены надлежащей медицинской помощи.

А украинский кинорежиссер, осужденный в Российской Федерации к 20 годам колонии по сфабрикованным обвинениям в терроризме Олег Сенцов и активист из оккупированного Россией Крыма Владимир Балух продолжают голодовку в знак протеста против российских политических преследований, и прекратят только после освобождения украинских политзаключенных. Их жизни сейчас в опасности.

Украина вместе с международным сообществом неоднократно призывала Россию освободить украинских политзаключенных. Зато РФ усиливает преследования в оккупированном Крыму и игнорирует все призывы и предложения относительно освобождения незаконно задержанных украинских граждан.

Журналист Романа Сущенко был приговорен к 12 годам по обвинению в «шпионаже».

«Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества. В связи с этим, призываю Вас бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации», – резюмировал Жданов.

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