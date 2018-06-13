Жадан о чемпионате мира в РФ: Легитимизированный монстр использует это в свою пользу

Никому не хочется первым произносить имя монстра вслух, каждый пытается переложить эту сомнительную миссию на другого, переждать, посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Об этом пишет украинский писатель Сергей Жадан в своей авторской колонке на DW.

«Что мы вообще знаем о большой политике? Откуда нам знать, чего именно мы не знаем? Мы же даже не догадываемся, о чем они договариваются между собой, прежде чем выйти к журналистам. Мы живем своими эмоциями, своей потребностью справедливости, своим пониманием правды. Кабинетные компромиссы плохо согласуются с негодованием, большая политика вызывает недоверие и подозрения, президенты и канцлеры – идеальные объекты для разочарования», – отмечает он.

«Скажем, – продолжает писатель, – вот канцлер Германии заявляет, что у нее нет причин отказываться от поездки на чемпионат мира в РФ. Как на это должны реагировать мы – граждане страны, часть территории которой эта самая РФ оккупировала? Что вообще можно сказать о возможной встрече представителей большой политики с президентом РФ? В Гааге с ним встречайтесь, – хочется сказать. – На процессе по поводу сбитого самолета РФ».

И все объяснения канцлера, что, мол, поездку на футбол можно совместить с политическими переговорами, ничего, кроме скепсиса, не вызывают, отмечает Жадан. На что рассчитывают сегодня те мудрые и взвешенные политики, которые пытаются заигрывать с агрессором? Кто-то верит в то, что госпожа канцлер на трибунах будет говорить о необходимости освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных? Кто-то вообще еще во что-то верит?

Единственная вещь, в которой не откажешь истории – это ее постоянство, добавляет писатель. Человечество радостно ходит по кругу, попадая в собственноручно расставленные ловушки. А выбравшись из-под очередного завала, дальше радостно движется вперед. Некоторые называют это прогрессом. Кто – то- идиотизмом.

«Легче всего можно объяснить именно человеческие слабости. Хотя именно их меньше всего хочется оправдывать. Ну действительно – насколько убедительным представляется сегодня, с нашей временной дистанции, с позиции мудрого опыта человечества, бойкот Олимпиады-80? Кто о нем вообще помнит? Кого сегодня вообще беспокоит судьба покойной империи зла? Она давно никого не пугает. Фирма Adidas весело танцует на ее трофейной шкуре. Кто вспомнит – что там было, с тем бойкотом? На все есть объяснение: футбол нужен людям, игроки не играют для президентов, спорт – здоровая альтернатива всему этому политическому безумию. На трибунах мы все равны, на трибунах нет оккупантов и политзаключенных. Давайте просто наслаждаться праздником. Главное – не забыть в конце поблагодарить хозяев за прекрасную организацию», – пишет Жадан.

По его мнению, мир не становится хуже по одной простой причине – хуже не бывает. Циничнее не бывает. И продажніше не бывает. И безответственнее тоже. Большое искушение – не проникаться чужими проблемами. Проблем слишком много, на них не хватит ни сил, ни сердца. С несправедливостью трудно бороться, если она не касается тебя лично. Поэтому не следует удивляться, что сегодня, накануне очередного «праздника мира и спорта», мир не вздрогнул, не остановился, не остановился в своем вдохновенном бегу по кругу. С другой стороны – а кто от него чего-то подобного ожидал?

«Ну действительно – кто верил в то, что мировое сообщество пойдет дальше глубокой обеспокоенности, в то, что монстра назовут монстром, а назвав – начнут отвечать за свои слова? Никому не хочется первым произносить имя монстра вслух, каждый пытается переложить эту сомнительную миссию на другого, переждать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Хотя уже теперь понятно, что развиваться она будет не слишком утешительно, и что легитимизированный монстр, оказавшись в центре внимания и заставив всех наслаждаться своим гостеприимством, обязательно в полной мере использует в свою пользу все – и общую беспринципность, и общую недальновидность, и всеобщее лицемерие.

К тому же, кто-то обязательно снимет об этом новую «Олимпию». А кто-то другой обязательно этот фильм отметит. На каком-нибудь фестивале. Где-нибудь в Нью-Йорке. Или в Париже. Где-то там, где не стреляют», – добавляет он.

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