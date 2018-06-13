Закон об Антикоррупционном суде опубликовали. Завтра он вступит в силу

Официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Следовательно, уже 14 июня он вступит в силу, пишет «Украинская правда».

Между тем, «Центр противодействия коррупции» сообщает, что в опубликованном тексте закона появилась правка, которую председатель комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич не зачитывал в сессионном зале перед принятием закона и которую не обсуждали в комитете.

Эта правка устанавливает, что апелляции относительно дел НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Эта норма была в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, но ее не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению.

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что «эта норма – это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах».

«Это изменение предыдущих договоренностей и текст самого законопроекта прямо перед голосованием. В согласительной таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой поправки не было, и апелляция должна была быть в Антикоррупционном суде», – возмутился он.

«Теперь же дела Мартиненкао, Насирова и других одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут «слиты», – заявил Шабунин.

Глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин поддержал его: «Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон».

«Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому президент должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку», – заявил он.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционный суд Украины. За проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, в Центре противодействия коррупции сообщают, что в законе об Антикоррупционном суд в последний момент появилась поправка, которая может помешать суду расследовать дела.

Петр Порошенко во время своего выступления в Академии лидерства подписал закон об Антикоррупционном суде. По его словам, документ полностью соответствует всем международным нормам, а создание суда уже не удастся перенести. Бывший судья Конституционного суда Украины (2006-2015 гг.) Виктор Шишкин заявил, что не видит позитива от принятия закона об Антикоррупционном суде.

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