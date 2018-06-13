Закон о защите средств МФО на инвестиционные проекты вступил в силу

Закон «О запрете обращения взыскания и наложения ареста на денежные средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине» в среду, 13 июня, вступил в силу.

Так, текст закона был опубликован в издании «Голос Украины» 12 июня, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что документ вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Законом определяется, что зачисление средств МФО на текущие счета субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, открытые банками в национальной или иностранной валютах, и использование таких средств на реализацию инвестиционных проектов в соответствующих сферах осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров с МФО. Запрещается обращение взыскания и наложение ареста на такие средства и на средства, находящиеся на специальных счетах кредитных средств субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

Авторы проекта закона объясняли, что сейчас в Украине сложилась ситуация, когда по решению суда в результате проведения исполнительных действий арестовывают денежные средства МФО на текущих счетах субъектов хозяйствования, предназначенные для выполнения инвестиционных проектов (мероприятий) в соответствии с условиями договоров. Учитывая такие обстоятельства, субъекты хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения объективно не могут выполнить обязательства, предусмотренные международными договорами.

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