live
Aнонси
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
13 июня, среда
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 9:04 События
За сутки боевики нарушили режим тишины 32 раза – погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 12 июня, в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщается в сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, боевики 32 раза нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

По данным разведки, 5 боевиков были убиты и еще 4 ранены, также уничтожено боевую бронированную машину.

Сегодня, в течение ночи 13 июня, боевики 7 раз нарушали режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Во время боя двое военнослужащих получили ранения.
донбассбоевикиобстрелыООС
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 09:57 :55