За сутки боевики нарушили режим тишины 32 раза – погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 12 июня, в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщается в сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, боевики 32 раза нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

По данным разведки, 5 боевиков были убиты и еще 4 ранены, также уничтожено боевую бронированную машину.

Сегодня, в течение ночи 13 июня, боевики 7 раз нарушали режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Во время боя двое военнослужащих получили ранения.

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