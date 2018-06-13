Впервые за четыре года в нормандском формате говорили о политзаключенных Крыма, – Чийгоз

Чтобы нам помогали другие государства, Украина также должна значительно активизировать свои усилия для освобождения политзаключенных.

На этом подчеркнул заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Мы не можем не обратить внимание, что впервые за четыре года в Нормандском формате обсуждались политзаключенные Крыма. И это означает, что позиция Украины на международной арене усиливается», – подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он отметил, что нужно разделить на два аспекта освобождения и безопасность заключенных. И именно визиты любых делегаций к тюрьмам – это, прежде всего, безопасность пленных.

«Человек должен выйти из тюрьмы здоровым. Ко мне лично приезжала омбудсмен Лутковская, и я помню, насколько это повлияло на мое пребывание в таких жестких условиях.

После этого начинают приходить и руководители полиции, и начальник СИЗО, поскольку понимают, что в верхушке постепенно меняется отношение. И только тогда к увольнению вовлекаются и политики», – пояснил лидер крымскотатарского народа.

Также Ахтем Чийгоз прокомментировал визит министра иностранных дел и Президента Украины в Турцию.

«Я даже не сомневаюсь, что в рамках этого визита были переговоры об освобождении политзаключенных. Инициатива состояла в том, чтобы к процессу увольнения приобщить влиятельного лидера Турции Эрдогана, который имеет возможность разговаривать с Путиным. Но чтобы нам помогали другие государства, Украина и сама должна значительно активизировать свои усилия», – отметил Ахтем Чийгоз.

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