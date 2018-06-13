live
Aнонси
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 21:41 Политика
Впервые за четыре года в нормандском формате говорили о политзаключенных Крыма, – Чийгоз

Чтобы нам помогали другие государства, Украина также должна значительно активизировать свои усилия для освобождения политзаключенных.

На этом подчеркнул заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Мы не можем не обратить внимание, что впервые за четыре года в Нормандском формате обсуждались политзаключенные Крыма. И это означает, что позиция Украины на международной арене усиливается», – подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Он отметил, что нужно разделить на два аспекта освобождения и безопасность заключенных. И именно визиты любых делегаций к тюрьмам – это, прежде всего, безопасность пленных.

«Человек должен выйти из тюрьмы здоровым. Ко мне лично приезжала омбудсмен Лутковская, и я помню, насколько это повлияло на мое пребывание в таких жестких условиях.

После этого начинают приходить и руководители полиции, и начальник СИЗО, поскольку понимают, что в верхушке постепенно меняется отношение. И только тогда к увольнению вовлекаются и политики», – пояснил лидер крымскотатарского народа.

Также Ахтем Чийгоз прокомментировал визит министра иностранных дел и Президента Украины в Турцию.

«Я даже не сомневаюсь, что в рамках этого визита были переговоры об освобождении политзаключенных. Инициатива состояла в том, чтобы к процессу увольнения приобщить влиятельного лидера Турции Эрдогана, который имеет возможность разговаривать с Путиным. Но чтобы нам помогали другие государства, Украина и сама должна значительно активизировать свои усилия», – отметил Ахтем Чийгоз.
Валерия Лутковскаянормандский форматАхтем Чийгозоккупированный Крыманнексированный КрымПервые о главном. КомментарииАвтономная Республика Крым
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 21:55 :49