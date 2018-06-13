Во Львове за полгода похитили 180 решеток дождеприемников, – Сергей Бабак

В городе Львове с 1 января по 16 мая 2018 года было похищено 180 решеток дождеприемников.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

«У нас за период с 1 января по 16 мая 2018 года было похищено по городу 180 решеток дождеприемников. Львовский городской совет неоднократно обращался в полицию по принятию действенных мер по установлению лиц, которые похищают дождеприемники, поскольку такое положение вещей может привести к травматизму или даже более сложных последствий для жителей города Львова. Сейчас, по информации представленной прокуратурой Львовской области задержали одного из воров, который похитил 27 решеток. Поэтому я благодарен работникам полиции и прокуратуры и надеюсь, что работа по задержанию людей, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь жителей города Львова, будет продолжена, а дело по этому лицу будет доведено до логического завершения», – отметил Сергей Бабак, заместитель городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Бабак добавил, что мужчина похищал дождеприемники и сдавал их в один из пунктов обмена металлолома, а деньги использовал на собственные нужды. Общая сумма причиненного местному бюджету ущерба составляет более 15 тыс. гривень. Задержанному грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львове поймали «на горячем» супружескую пару, которая по ночам воровала дождеприемники.

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