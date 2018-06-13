Во Львове будут работать бесплатные летние лагеря для детей

Дети, которые остались на летних каникулах дома, имеют возможность интересно провести время в городских и церковных центрах досуга. Обучение будет сочетаться с перерывами на прогулки, спортивные и подвижные игры на площадке. Все занятия – бесплатные
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Лагеря предназначены для детей от 6 лет.
«На время летних каникул Детские клубы Львова предлагают детишкам различные возможности для проведения свободного времени. В частности, сеть Детских клубов организует ячейки активного досуга, в которых маленькие посетители могут попробовать себя в разных видах творчества, спортивных играх, совместных прогулках», – рассказала Диана Наорлевич, координатор Детских клубов Львова.
Центры досуга при Детских клубах Львова:
Детские клубы Зализнычного района
Лагерь «Лето с «Семейным» будет работать с 29 мая по 6 июля в детском клубе «Семейный» по ул. С. Петлюры, 37. Лагерь будет ждать деток ежедневно с 10.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 13.00 час. В программе мастер-классы, спортивные, подвижные и интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, театральное искусство, «Веселый кинозал», соревнования, английский.
- Контактный телефон – 295 82 46, 099 123 3831.
Летний лагерь «АртЛето» будет работать с 29 мая до 15 августа в детском клубе «Мандры» по ул. Комарова, 3. Лагерь будет ждать деток с понедельника по субботу с 10.00 до 13.00 час. В программе экскурсии, походы, пленэры на свежем воздухе, интеллектуальные игры.
- Контактный телефон – 295 82 46, 063 750 54 09
Летний лагерь «Веселые каникулы» будет работать с 29 мая по 18 июля в детском клубе «Колорит» по ул. Субботовской, 7. Лагерь будет ждать деток с понедельника по субботу с 10.00 до 13.00 час. В программе экскурсии, походы, пленэры на свежем воздухе, мастер-классы, спортивные и подвижные игры, конкурсы, соревнования, английский, танцы.
- Контактный телефон – 295 82 46, 063 695 15 40
Детские клубы Франковского района
Летний развлекательно-оздоровительный лагерь «Росинка» будет работать с 29 мая по 15 июня с 11.00 – 14.00 на базе детского клуба «Калинове намисто» по ул. В. Великого, 11.
- Контактный телефон– 237 23 82, 067 126 23 87.
Детские клубы Шевченковского района
С 4 июня по 13 июля в помещении «Арт-Клуба» (ул. Замарстыновская, 71) будет работать летняя школа «Территория дружбы». С 10.00 до 16.00 (с понедельника по пятницу) детей школьного возраста ждут интересные тематические занятия и мастер-классы по пению, танцам, театрального и изобразительного искусства, прогулки, игры, конкурсы, викторины.
- Контактный телефон– 252 18 28, 097 344 73 54.
Детские клубы Сиховского района
С 01 июня до 17 июля, в детском клубе «Барвы» на ул. Сиховской, 14 дети будут иметь возможность посетить школу журналистики и маркетинга, кружки художественного направления и хип-хопа. В клубе «Смайлик» на ул. Червоной Калины, 61 дети будут иметь возможность улучшить свои знания по английскому языку, также там будет работать кружок раннего развития ребенка «Startup».
- Контактный телефон– 254 64 58, 098 345 75 36.
Детские клубы Галицкого района
Детские клубы Галицкого района приглашают детей в летний лагерь СМАРТ с 18 июня. Основная локация – помещение Детской галереи «АкварелиЯ», что на ул. Ференца Листа, 2 и дополнительная локация малышей на И. Франко, 54 в «СмАрт - клубе».
Занятия продлятся в течение двух недель (понедельник-пятница с 10.00 до 14.00).
- Контактный телефон– 261 68 48, 067 494 95 26.
Детские клубы Лычаковского района
Летняя школа «Арт-хобби+Ты» приглашает детей с 4 до 15 июня в будние дни с 11.00 до 14.00 час. к интересному проведению времени. «Арт-хобби+Ты» это тематический лагерь в котором дети почувствуют себя маленькими лесными хобитами на протяжении всего лагеря дети будут учавствовать в различных конкурсах, викторинах, играх, путешествиях и мастер классах лесные деньги «хутроножки» за которые в конце летнего лагеря на ярмарке смогут приобрести разнообразные сувениры или сладости. Летняя школа будет работать в детском клубе «Мандарин» по ул. Коциловского, 16
Летняя школа «Страна Фантазий» в клубе «Много сердец» по ул. Дж. Вашингтона, 5а. Школа будет работать с 11 по 22 июня с 11.00−14.30 час. В программе лагеря веселые путешествия, спортивные викторины, спортивные занятия, разнообразные игры, творческие мастер классы и еще много интересного.
- Контактный телефон– 254 62 63, 067 804 16 72.