Во Львове будут работать бесплатные летние лагеря для детей

Дети, которые остались на летних каникулах дома, имеют возможность интересно провести время в городских и церковных центрах досуга. Обучение будет сочетаться с перерывами на прогулки, спортивные и подвижные игры на площадке. Все занятия – бесплатные

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Лагеря предназначены для детей от 6 лет.

«На время летних каникул Детские клубы Львова предлагают детишкам различные возможности для проведения свободного времени. В частности, сеть Детских клубов организует ячейки активного досуга, в которых маленькие посетители могут попробовать себя в разных видах творчества, спортивных играх, совместных прогулках», – рассказала Диана Наорлевич, координатор Детских клубов Львова.

Центры досуга при Детских клубах Львова:

Детские клубы Зализнычного района

Лагерь «Лето с «Семейным» будет работать с 29 мая по 6 июля в детском клубе «Семейный» по ул. С. Петлюры, 37. Лагерь будет ждать деток ежедневно с 10.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 13.00 час. В программе мастер-классы, спортивные, подвижные и интеллектуальные игры, конкурсы, квесты, театральное искусство, «Веселый кинозал», соревнования, английский.

Контактный телефон – 295 82 46, 099 123 3831.

Летний лагерь «АртЛето» будет работать с 29 мая до 15 августа в детском клубе «Мандры» по ул. Комарова, 3. Лагерь будет ждать деток с понедельника по субботу с 10.00 до 13.00 час. В программе экскурсии, походы, пленэры на свежем воздухе, интеллектуальные игры.

Контактный телефон – 295 82 46, 063 750 54 09

Летний лагерь «Веселые каникулы» будет работать с 29 мая по 18 июля в детском клубе «Колорит» по ул. Субботовской, 7. Лагерь будет ждать деток с понедельника по субботу с 10.00 до 13.00 час. В программе экскурсии, походы, пленэры на свежем воздухе, мастер-классы, спортивные и подвижные игры, конкурсы, соревнования, английский, танцы.

Контактный телефон – 295 82 46, 063 695 15 40

Детские клубы Франковского района

Летний развлекательно-оздоровительный лагерь «Росинка» будет работать с 29 мая по 15 июня с 11.00 – 14.00 на базе детского клуба «Калинове намисто» по ул. В. Великого, 11.

Контактный телефон– 237 23 82, 067 126 23 87.

Детские клубы Шевченковского района

С 4 июня по 13 июля в помещении «Арт-Клуба» (ул. Замарстыновская, 71) будет работать летняя школа «Территория дружбы». С 10.00 до 16.00 (с понедельника по пятницу) детей школьного возраста ждут интересные тематические занятия и мастер-классы по пению, танцам, театрального и изобразительного искусства, прогулки, игры, конкурсы, викторины.

Контактный телефон– 252 18 28, 097 344 73 54.

Детские клубы Сиховского района

С 01 июня до 17 июля, в детском клубе «Барвы» на ул. Сиховской, 14 дети будут иметь возможность посетить школу журналистики и маркетинга, кружки художественного направления и хип-хопа. В клубе «Смайлик» на ул. Червоной Калины, 61 дети будут иметь возможность улучшить свои знания по английскому языку, также там будет работать кружок раннего развития ребенка «Startup».

Контактный телефон– 254 64 58, 098 345 75 36.

Детские клубы Галицкого района

Детские клубы Галицкого района приглашают детей в летний лагерь СМАРТ с 18 июня. Основная локация – помещение Детской галереи «АкварелиЯ», что на ул. Ференца Листа, 2 и дополнительная локация малышей на И. Франко, 54 в «СмАрт - клубе».

Занятия продлятся в течение двух недель (понедельник-пятница с 10.00 до 14.00).

Контактный телефон– 261 68 48, 067 494 95 26.

Детские клубы Лычаковского района

Летняя школа «Арт-хобби+Ты» приглашает детей с 4 до 15 июня в будние дни с 11.00 до 14.00 час. к интересному проведению времени. «Арт-хобби+Ты» это тематический лагерь в котором дети почувствуют себя маленькими лесными хобитами на протяжении всего лагеря дети будут учавствовать в различных конкурсах, викторинах, играх, путешествиях и мастер классах лесные деньги «хутроножки» за которые в конце летнего лагеря на ярмарке смогут приобрести разнообразные сувениры или сладости. Летняя школа будет работать в детском клубе «Мандарин» по ул. Коциловского, 16

Летняя школа «Страна Фантазий» в клубе «Много сердец» по ул. Дж. Вашингтона, 5а. Школа будет работать с 11 по 22 июня с 11.00−14.30 час. В программе лагеря веселые путешествия, спортивные викторины, спортивные занятия, разнообразные игры, творческие мастер классы и еще много интересного.

Контактный телефон– 254 62 63, 067 804 16 72.

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