live
Aнонси
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 21:26 Политика
Вероятнее всего, что Жебривский станет первым заместителем генпрокурора, – нардеп

Сейчас наиболее вероятный сценарий заключается в том, что уволенный с должности председателя Донецкой областной ВГА Павел Жебривский получит должность первого заместителя генерального прокурора.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция Оппозиционного блока) Владимир Гусак.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня, 13 июня, во время заседания одобрил отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Эту должность он занял летом 2015 года.

Владимир Гусак отметил, что Павлу Жебривскому «давно надоело» в Донецкой области, и он неоднократно обращался к Президенту Украины с заявлением об отставке. Основная причина – желание вернуться в столицу «в большую политическую игру», - отметил нардеп.

«Сейчас наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Жебривский получит должность первого заместителя генерального прокурора. По крайней мере это то, что широко обсуждается. И в рамках возможного дальнейшего развития событий это вполне логично, ибо остается сценарий, по которому будут попытки назначить нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко на должность в правительстве, даже Премьер-министра. И в таком случае исполнять обязанности будет Павел Жебривский», – заявил Владимир Гусак.

Политик отметил, что Павел Жебривский имеет соответствующее образование и опыт работы в этой сфере.

«Следует отдать должное, это для него очень профессиональная работа. Он юрист и в отличие от нынешнего генерального прокурора имеет юридическое образование и соответствующий опыт работы в правоохранительных органах, в том числе, в Генеральной прокуратуре», – отметил гость программы.
ГенпрокуратураГПУПавел ЖебривскийПервые о главном. КомментарииВладимир Гусаквоенно-гражданская администрацияВГАДонецкая ВГА
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 21:56 :45