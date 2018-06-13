Вероятнее всего, что Жебривский станет первым заместителем генпрокурора, – нардеп

Сейчас наиболее вероятный сценарий заключается в том, что уволенный с должности председателя Донецкой областной ВГА Павел Жебривский получит должность первого заместителя генерального прокурора.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция Оппозиционного блока) Владимир Гусак.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня, 13 июня, во время заседания одобрил отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Эту должность он занял летом 2015 года.

Владимир Гусак отметил, что Павлу Жебривскому «давно надоело» в Донецкой области, и он неоднократно обращался к Президенту Украины с заявлением об отставке. Основная причина – желание вернуться в столицу «в большую политическую игру», - отметил нардеп.

«Сейчас наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Жебривский получит должность первого заместителя генерального прокурора. По крайней мере это то, что широко обсуждается. И в рамках возможного дальнейшего развития событий это вполне логично, ибо остается сценарий, по которому будут попытки назначить нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко на должность в правительстве, даже Премьер-министра. И в таком случае исполнять обязанности будет Павел Жебривский», – заявил Владимир Гусак.

Политик отметил, что Павел Жебривский имеет соответствующее образование и опыт работы в этой сфере.

«Следует отдать должное, это для него очень профессиональная работа. Он юрист и в отличие от нынешнего генерального прокурора имеет юридическое образование и соответствующий опыт работы в правоохранительных органах, в том числе, в Генеральной прокуратуре», – отметил гость программы.

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