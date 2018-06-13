live
Aнонси
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 20:17 Мир
В Италию прибыло очередное судно с беженцами

Судно с 937 мигрантами прибыло к итальянскому острову Сицилии на фоне международного спора относительно приема беженцев.

Судно итальянской береговой охраны Diciotti подобрало мигрантов у берегов Ливии, пишет «Европейская правда».

Diciotti было разрешено причалить, поскольку это итальянское судно, которое выполняет правительственную миссию.

Судно прибыло в итальянский порт Катания в среду утром, спустив на берег 937 мигрантов и тела двух людей, которые во время опасного путешествия погибли.

Италия в воскресенье отказалась принять франко-немецкий корабль Aquarius с более 600 мигрантами на борту, вызвав международный скандал.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает циничными и безответственными действия итальянского правительства, который отказался принимать судно.

Министерство иностранных дел Италии вызвало французского посла через заявление Макрона.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини призвал Францию принять больше просителей убежища и требует извинения у Парижа.
Италиямигрантыконфликт
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 21:57 :24