В Италию прибыло очередное судно с беженцами

Судно с 937 мигрантами прибыло к итальянскому острову Сицилии на фоне международного спора относительно приема беженцев.

Судно итальянской береговой охраны Diciotti подобрало мигрантов у берегов Ливии, пишет «Европейская правда».

Diciotti было разрешено причалить, поскольку это итальянское судно, которое выполняет правительственную миссию.

Судно прибыло в итальянский порт Катания в среду утром, спустив на берег 937 мигрантов и тела двух людей, которые во время опасного путешествия погибли.

Италия в воскресенье отказалась принять франко-немецкий корабль Aquarius с более 600 мигрантами на борту, вызвав международный скандал.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает циничными и безответственными действия итальянского правительства, который отказался принимать судно.

Министерство иностранных дел Италии вызвало французского посла через заявление Макрона.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини призвал Францию принять больше просителей убежища и требует извинения у Парижа.

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