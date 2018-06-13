В Ирландии проведут референдум относительно закона о богохульстве

Республика Ирландия проведет референдум относительно того, необходимо ли менять законодательство страны относительно богохульства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Ожидается, что голосование состоится в тот же день, что и президентские выборы, которые, вероятно, состоятся в октябре.

Закон о богохульстве был закреплен в конституции страны в 1937 году.

Часть статьи 40 Конституции Ирландии гласит: «Публикация или высказывание богохульства, кража или неприличия является преступлением, которое будет караться в соответствии с законом». В 2009 году по новому закону богохульство наказывалось штрафом в размере до 25 тысяч евро.

Министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган заявил, что действующее положение конституции предоставляет правовую защиту убеждений только христианам.

«Исключив это положение из нашей Конституции, мы можем направить сильное послание миру, что законы против богохульства не отражают ирландские ценности и что мы не считаем, что такие законы должны существовать», – сказал он.

Добавим, британский актер, комедиант и писатель Стивен Фрай попал под следствие по законам о богохульстве в 2015 году после того, как ирландская полиция получила жалобу из-за его интервью, в котором он назвал Бога «капризным, узко мыслящим и совершенно эгоистичным существом».

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